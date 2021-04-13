Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обвинил датчанина Йоханнеса Вамберга, который ранее помыл грязные окна в поезде «Киев — Измаил», в попытке повторно пропиариться на своем поступке. Он заявил об этом под постом депутата Ярослава Ярушина в Facebook 12 апреля

Иностранец попробовал отмыть окно украинского поезда: что из этого вышло © Facebook, Євген Кравцов

Попытка Криклия высмеять датчанина вызвала бурю возмущенных комментариев. Пользователи посчитали, что вместо того, чтобы писать язвительные комментарии об иностранце, который привлек внимание к проблеме, чиновнику следовало бы попытаться системно эту проблему решить.

«Вы министр или интернет-тролль? Вместо того чтобы решить проблему грязных поездов и электричек, лазите по интернету с тупыми комментами и обвинениями. Помните: вы не небожитель, а менеджер, нанятый народом Украины на работу. Ведите себя согласно должности и не позорьтесь», «Мало того, что как министр вы г…но, да еще и как человек г…но. Ваш уровень — это уборщик на вокзале, но я не питаю надежду, что вы напишете заявление об отставке, потому что вы слишком тупой, чтобы трезво оценивать свои способности», — пишут в комментариях.

Сам Вамберг также отреагировал на попытку троллинга от Криклия.

«Вы сказали это так, как будто я хайповал своей шваброй. Нет, сэр, я хотел помыть окно! Потому что я знал, что оно будет грязным. А я хотел смотреть в окно! На протяжении десятилетий я своими глазами видел, как никому нет дела до состояния железных дорог в этой стране. И вот приходит высшее должностное лицо, ответственное за такое плачевное положение дел, и машет фотографией перед моим носом: "Ха-ха, это окно чистенькое, ха-ха, ха-ха". Как будто проблем нет!» — написал он.

Ранее соцсети облетело фото, на котором датчанин моет окно в поезде «Укрзализныци». Иностранец купил швабру и принялся отчищать многолетнюю грязь. Комментаторы восхитились поступком мужчины и отметили, что руководству УЗ должно быть стыдно.