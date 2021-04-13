По его данным, Костусева задержали вечером в понедельник. Сейчас оппозиционный политик находится в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) в Минске. Причины его задержания неизвестны.
Ранее в Гомеле начался суд над четырьмя доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяну Каневскую обвиняют по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Юрию Власову, помимо этих преступлений, также вменяют публичное оскорбление представителя власти. Саму же Тихановскую КГБ Белоруссии внес в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов, прошедших 9 августа. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.