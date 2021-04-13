Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля заявил журналу Time, что Россия якобы устроила проверку отношений Киева и Запада

Зеленский выглядит довольно жалко — Неменский © president.gov.ua

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.