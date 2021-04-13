По ее словам, инциденты, когда власти крадут землю у участников боевых действий на востоке Украины, происходят повсеместно.
«Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?» — возмутилась она.
Савченко отметила, что после Майдана многие жители страны испытывали оптимизм, поэтому на войну в Донбассе отправилось много добровольцев.
«В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО (так называемая антитеррористическая операция — ред.) и на людей», — сказала политик.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более семи лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.