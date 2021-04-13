Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов. Об этом 12 апреля заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире ICTV

Зеленский ввел санкции против акционеров «Донецкоблгаза» из Гонконга © пресс-служба президента Украины Владимира] Путина, важно говорить сегодня о прекращении "Северного потока-2"», — отметила Стефанишина. В конце марта правительство Украины ужесточило санкции против России, запретив ввоз из страны пшеницы, ржи и подсолнечного масла. В обновленный перечень запрещенных к ввозу на Украину товаров вошли газетная и туалетная бумага, крафт-бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти, моющие средства, ящики, коробки, мешки, пакеты, инструменты для бурения, колеса и их части и другое.