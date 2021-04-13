Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила Израиль. Об этом 12 апреля сообщили на сайте президента Украины

На Украине началась вакцинация препаратом Sinovac © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Они встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.

Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. Условлено продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии COVID-19.

Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения.

Отдельное внимание было уделено ситуации в Донбассе. Израильская сторона отметила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета.