В состав делегации вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Они встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем.
Участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности взаимодействие в сфере торговли и инвестиций. Условлено продолжать сотрудничество между Украиной и Израилем в преодолении пандемии COVID-19.
Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19, и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения.
Отдельное внимание было уделено ситуации в Донбассе. Израильская сторона отметила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета.