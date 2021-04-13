Президента Украины Владимира Зеленского не стоит недооценивать, он уже стал политиком и продемонстрировал бойцовские качества, сказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

Согласно его оценкам, Зеленский приблизительно год назад превратился из шоумена в политика.

«Первый год он только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта прошлого года его можно считать настоящим политиком», — сказал Бондаренко.

Кто кому "приговор"? Чем дольше Зеленский у власти, тем выше рейтинг партии Порошенко © Стрингер

Ранее в марте СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известная как «Украинский выбор».

По словам депутата Ильи Кивы, для того чтобы получить разрешение на обыск, силовики подняли закрытое дело 2014 года, когда партия Виктора Медведчука «Украинский выбор» обвинялась в действиях, связанных с присоединением Крыма к России.

Также в марте Медведчук оспорил в суде санкции, введенные против него и его жены Оксаны Марченко президентом Зеленским в феврале.