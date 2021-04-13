Эксперт отметил, что ранее в украинском МИДе работали профессионалы, и «такого хамского поведения, как продемонстрировал президент Украины во время последнего визита в Эмираты, не могло быть».
«Он (Зеленский. — Ред.) и его компания вели себя, как жлобы, которых впустили в приличный дом и которые совершенно не понимают, что такое вежливость, что такое уважение к хозяевам. Ни мужчины, ни женщины», — подчеркнул Кедми.
Больше, чем Зеленский, оскорбил арабских представителей только президент США Барак Обама, когда «по-американски положил ногу на ногу», добавил политолог.
«Но на Украине этого не было никогда! Украинская дипломатия, которую я знаю, она была профессиональна. А тут даже это испохабили», — сказал Кедми.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.