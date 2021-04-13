Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь доказать свою силу, показывает слабость. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Когда Зеленский возглавлял «Квартал 95», он показывал свои диктаторские замашки: срывался на людей, грубил, предпринимал какие-то жесткие действия, чем и демонстрировал то, что на самом деле он очень слаб, полагает политолог.

«Сейчас как президент он тоже показывает, что как организатор, как администратор он склонен к таким неправовым резким движениям, при этом его поведение в целом демонстрирует его слабость, а не силу», — сказал Неменский.

Зеленский оказался менее «пластилиновым», чем ожидалось — Золотарев © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.