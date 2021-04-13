Когда Зеленский возглавлял «Квартал 95», он показывал свои диктаторские замашки: срывался на людей, грубил, предпринимал какие-то жесткие действия, чем и демонстрировал то, что на самом деле он очень слаб, полагает политолог.
«Сейчас как президент он тоже показывает, что как организатор, как администратор он склонен к таким неправовым резким движениям, при этом его поведение в целом демонстрирует его слабость, а не силу», — сказал Неменский.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.
Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.