Во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским страна стала абсолютно неуправляемой. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Политика Зеленского сильно отличает нынешнюю ситуацию от ситуации при Порошенко, когда все же во главе страны стоял человек очень опытный, администратор с понятной структурой интересов — всем было ясно, как с ним вести переговоры, сказал политолог.

«С Зеленским просто непонятно — это такое недоразумение во главе страны, но в то же время он смотрится в этой стране очень органично», — отметил Неменский.

Зеленский выглядит довольно жалко — Неменский © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.