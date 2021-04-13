По его словам, лучше всего отношение к тому, что попросил Зеленский, выразила спикер Белого дома Дженнифер Псаки.
«Она ему сказала так, чтобы до него дошло. Она не сказала ему по-английски: "It's not your bloody business" (англ. "Не твое собачье дело". — Ред.), она ему сказала более вежливо: "Это не ваше дело". Это не ваше дело! Все! То есть президенту Украины сказали: "Не суй свой нос и не высказывайся о тех вещах, которые тебя не касаются, это не ты будешь решать"», — подчеркнул Кедми.
По его мнению, это ответ на все выходки и истерики президента Украины, которые на этом этапе должны закончиться.
Интервью Кедми можно прочитать на нашем сайте.