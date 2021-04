В ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости принять страну в НАТО ему был дан однозначный унизительный ответ, сказал израильский политолог Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

По его словам, лучше всего отношение к тому, что попросил Зеленский, выразила спикер Белого дома Дженнифер Псаки.

«Она ему сказала так, чтобы до него дошло. Она не сказала ему по-английски: "It's not your bloody business" (англ. "Не твое собачье дело". — Ред.), она ему сказала более вежливо: "Это не ваше дело". Это не ваше дело! Все! То есть президенту Украины сказали: "Не суй свой нос и не высказывайся о тех вещах, которые тебя не касаются, это не ты будешь решать"», — подчеркнул Кедми.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Интервью Кедми можно прочитать на нашем сайте.