Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2019 года принял на себя ряд важных обязательств и ничего не выполнил. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

За время своего правления Зеленский продемонстрировал, что он недоговороспособен, не контролирует ситуацию на фронте и не является тем человеком, которого можно рассматривать как действительно серьезного представителя Украины как государства, сказал политолог.

«На международном уровне можно сказать, что Зеленский также провалился, так как принял на себя целый ряд очень серьезных обязательств, но не выполнил из них ничего и сейчас довольно жалко выглядит в своих попытках призвать к собранию нового совещания в «нормандском формате» на высшем уровне», — сказал Неменский.

Новинский рассказал, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть поддержку украинских граждан © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.