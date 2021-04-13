«COVID-тест» Зеленского как политика показал, что у страны по большому счету просто нет президента, сказал политолог. Если учитывать то, как население оценивает работу власти в ситуации коронавирусного кризиса, то оценка будет сугубо отрицательной, добавил он.
«Украина — одна из тех стран, которые политически провалились в ситуации этого очень необычного явления — пандемии, здесь власть однозначно проиграла, не смогла правильно среагировать, сориентироваться и найти достойный ответ», — утверждает Неменский.
По состоянию на 12 апреля в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7856 обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.
От COVID-19 на Украине зафиксировано уже 37 301 смертей (+287 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.