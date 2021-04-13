Ситуация с коронавирусом показывает явный проигрыш украинской власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

«COVID-тест» Зеленского как политика показал, что у страны по большому счету просто нет президента, сказал политолог. Если учитывать то, как население оценивает работу власти в ситуации коронавирусного кризиса, то оценка будет сугубо отрицательной, добавил он.

«Украина — одна из тех стран, которые политически провалились в ситуации этого очень необычного явления — пандемии, здесь власть однозначно проиграла, не смогла правильно среагировать, сориентироваться и найти достойный ответ», — утверждает Неменский.

Коронавирус унёс жизни почти 37 тыс украинцев © REUTERS, Gleb Garanich

От COVID-19 на Украине зафиксировано уже 37 301 смертей (+287 за сутки). Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.