Главная задача Украины — доказать западным «друзьям», что Россия сейчас является главной угрозой мировой цивилизации. Однако Россия в любом случае не бросит Донбасс, заявлял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Речь идёт не о том, что мы отобьём атаку, сделаем очередной котёл, а будет ликвидация украинской государственности как таковой, то есть этой мерзости на земле под названием "фашистское государство Украина" просто больше существовать не будет вместе с её претензиями на Крым, на Донбасс», — сказал Матвейчев.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.