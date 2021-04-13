Украинская государственность будет уничтожена в случае нападения Киева на Донбасс, сказал политолог Олег Матвейчев в интервью Украина.ру

Главная задача Украины — доказать западным «друзьям», что Россия сейчас является главной угрозой мировой цивилизации. Однако Россия в любом случае не бросит Донбасс, заявлял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Речь идёт не о том, что мы отобьём атаку, сделаем очередной котёл, а будет ликвидация украинской государственности как таковой, то есть этой мерзости на земле под названием "фашистское государство Украина" просто больше существовать не будет вместе с её претензиями на Крым, на Донбасс», — сказал Матвейчев.

Новинский рассказал, что нужно сделать Зеленскому, чтобы вернуть поддержку украинских граждан © REUTERS, Sergey Dolzhenko/Pool/File Photo

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.