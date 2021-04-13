Байден должен был остановить Зеленского, поэтому позвонил ему, после чего на Украине это практически возвели в культ, сказал политолог.
«Зеленскому нужно было срочно сделать какой-то шаг, поэтому он отдал все приказы убивать мирных жителей, по эскалации напряжённости для того, чтобы реально создать у Байдена замешательство, а вдруг Зеленский совершит некую глупость и реально спровоцирует Путина на захват Украины», — сказал Матвейчев.
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.