Президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена, сказал политолог Олег Матвейчев в интервью Украина.ру

Байден должен был остановить Зеленского, поэтому позвонил ему, после чего на Украине это практически возвели в культ, сказал политолог.

«Зеленскому нужно было срочно сделать какой-то шаг, поэтому он отдал все приказы убивать мирных жителей, по эскалации напряжённости для того, чтобы реально создать у Байдена замешательство, а вдруг Зеленский совершит некую глупость и реально спровоцирует Путина на захват Украины», — сказал Матвейчев.

Байден и Зеленcкий наконец поговорили по телефону — Politico © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.