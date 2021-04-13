Президент Украины Владимир Зеленский должен еще больше пресмыкаться перед США, чем его предшественник Петр Порошенко, если хочет получить какое-то внимание от американского президента Джо Байдена, сказал политолог Олег Матвейчев в интервью Украина.ру

Зеленский всеми способами пробует завоевать доверие Белого дома, отсюда и обострения на Донбассе, и отмена «зоны тишины», и репрессии против телеканалов украинского политика Виктора Медведчука, и награждение нацистов, сказал политолог.

«То есть если Порошенко просто чистил сапоги американцам, то Зеленский должен их лизать, он должен работать против России, поддерживать националистические движения и т.д.», — сказал Матвейчев.

Кто кому "приговор"? Чем дольше Зеленский у власти, тем выше рейтинг партии Порошенко © Стрингер Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.