Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) превысил свои полномочия, закрыв три оппозиционных канала 2 февраля. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат украинской Рады Вадим Новинский

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины в качестве повода закрытия телеканалов назвал трансляцию встречи украинского политика Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину.

«Если говорить о закрытии трех телеканалов, то я выступил в поддержку Виктора Медведчука, хотя я критически отношусь к его политическим методам, в том числе к методам работы на этих телеканалах. Но то, что СНБО превысил свои полномочия, — это факт. СНБО не может подменять собой суд», — сказал Новинский.

Золотарев сравнил СНБО с теряющим эффективность лекарством © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

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