В базовой декларации о государственном суверенитете было сказано, что Украина - внеблоковое государство, поэтому вступить в НАТО означает нарушить эти правила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский

Вишнёвский рассказал, когда Украина проиграла свой суверенитет © Facebook, Міністерство оборони України | Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение войны в Донбассе и заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс — это единственный путь к достижению мира, сообщили в офисе украинского президента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 9 апреля заявила о том, что членство Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации в Донбассе, а также к негативным последствиям для самой страны.

«Я считаю это нарушением базовой декларации о государственном суверенитете, где было четко сказано, что Украина — это внеблоковое государство. Это будет нарушение баланса сил, баланса интересов», — полагает Новинский.

В декабре 2014 года Верховная Рада Украины по предложению президента Петра Порошенко приняла закон, предусматривающий отказ страны от внеблокового статуса и возобновление курса на вступление в НАТО. Это решение поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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