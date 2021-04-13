Экономическую блокаду Донбасса начали устраивать украинские «политические аутсайдеры», с которыми не захотела бороться власть. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский

По словам Новинского, установление экономической блокады Донбасса — это преступление перед Украиной. Власть не смогла защитить и обеспечить своих граждан, которые массово теряли работу из-за блокады и закрытия предприятий на территориях народных республик.

«Ее (блокаду. — Ред.) начали устраивать некоторые политические аутсайдеры ("Самопомощь", "Батькивщина" и ряд депутатов), но власть не стала с ней бороться и ввела блокаду решением СНБО и указом президента», — сказал Новинский.

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Однако даже по истечении 7 лет Донецкая и Луганская Народные Республики все еще продолжают противостоять насилию украинских властей и неоднократно подтверждали планы по интеграции с РФ.

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