По словам Новинского, установление экономической блокады Донбасса — это преступление перед Украиной. Власть не смогла защитить и обеспечить своих граждан, которые массово теряли работу из-за блокады и закрытия предприятий на территориях народных республик.
«Ее (блокаду. — Ред.) начали устраивать некоторые политические аутсайдеры ("Самопомощь", "Батькивщина" и ряд депутатов), но власть не стала с ней бороться и ввела блокаду решением СНБО и указом президента», — сказал Новинский.
15 ноября 2014 года власти Украины начали экономическую блокаду Донбасса с расчетом на то, что, оставив людей без денег, электроэнергии, продуктов питания, народ захочет вернуться на Украину.
Однако даже по истечении 7 лет Донецкая и Луганская Народные Республики все еще продолжают противостоять насилию украинских властей и неоднократно подтверждали планы по интеграции с РФ.
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