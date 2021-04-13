Зеленский на выборах в 2019 году получил поддержку 73% голосов избирателей, сейчас его рейтинг упал до 45%. В данный момент украинский президент следует советам стратегических партнеров, которые идут вразрез с интересами страны и народа Украины, сказал депутат.
«Есть ошибки в политике, есть желание понравиться всем — заигрывать и с Западной, и с Восточной Украиной. Но надо быть самим собой. И ему надо просто вернуть ту политику, которую он проводил в самом начале», — заявил Новинский.
По данным исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованного в пятницу, 9 апреля, около 70% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 22% украинцев одобрили курс государства.
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