Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуть ту политику мира, которую он проводил в самом начале своего пребывания на должности, и тогда украинский народ снова сможет ему доверять. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский

Кто кому "приговор"? Чем дольше Зеленский у власти, тем выше рейтинг партии Порошенко © Стрингер

«Есть ошибки в политике, есть желание понравиться всем — заигрывать и с Западной, и с Восточной Украиной. Но надо быть самим собой. И ему надо просто вернуть ту политику, которую он проводил в самом начале», — заявил Новинский.

По данным исследования социологической группы «Рейтинг», опубликованного в пятницу, 9 апреля, около 70% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, и только 22% украинцев одобрили курс государства.

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