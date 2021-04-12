«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина должна получить от Штатов «больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО».
«Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — подчеркнул Зеленский.
6 апреля Зеленский в разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.
Между тем в США негативно восприняли требование Зеленского о вступлении Украины в НАТО, отметил израильский политолог Яков Кедми.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью в Донбассе.