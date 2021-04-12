Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден обязан приложить больше реальных усилий для того, чтобы протолкнуть Украину в НАТО. Слова украинского лидера приводит «Интерфакс» 12 апреля

«США являются хорошим другом Украины, но президент Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна получить от Штатов «больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО».

«Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Между тем в США негативно восприняли требование Зеленского о вступлении Украины в НАТО, отметил израильский политолог Яков Кедми.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит состояние с безопасностью в Донбассе.