Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал свои прогнозы по состоянию экономики Украины на 2021 и 2022 годы, в котором ожидается существенный рост инфляции, сообщил портал Today.ua 12 апреля

Среднегодовой показатель инфляции в 2021 году международные кредиторы пророчат на уровне 7,9%.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

МВФ также обещает, что после провальных показателей ВВП в 2020 году будет рост внутреннего валового продукта на 4% в 2021-м по сравнению с предыдущим годом. Однако уже в 2022 году рост ВВП замедлится до 3,4%.

Ранее в апреле МВФ сообщал, что в ближайшие пять лет население Украины сократится на один миллион человек.

Между тем запланированная на 2011 год перепись населения Украины до сих пор так и не проводилась.

Ряд экспертов сомневаются в официальной украинской статистике и полагают, что она занижена как минимум на 10 млн человек.