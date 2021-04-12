Среднегодовой показатель инфляции в 2021 году международные кредиторы пророчат на уровне 7,9%.
По их мнению, в 2022 году инфляция немного замедлится, тем не менее ее средний уровень останется достаточно высоким — 6,8%.
МВФ также обещает, что после провальных показателей ВВП в 2020 году будет рост внутреннего валового продукта на 4% в 2021-м по сравнению с предыдущим годом. Однако уже в 2022 году рост ВВП замедлится до 3,4%.
Ранее в апреле МВФ сообщал, что в ближайшие пять лет население Украины сократится на один миллион человек.
Между тем запланированная на 2011 год перепись населения Украины до сих пор так и не проводилась.
Ряд экспертов сомневаются в официальной украинской статистике и полагают, что она занижена как минимум на 10 млн человек.