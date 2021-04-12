В последнее время Соединенные Штаты оказывают мощную информационную поддержку киевскому режиму, спровоцировавшему эскалацию конфликта в Донбассе.
«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму», — цитирует агентство документ.
Ранее сообщалось, что Украина инициировала внеочередное заседании комиссии «Украина — НАТО», которое пройдет в Брюсселе 13 апреля.
В украинском МИДе рассказали, что заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского.
Указанная статья позволяет Украине проводить консультации с НАТО, если Киев видит прямую угрозу своей территориальной целостности, независимости или безопасности.