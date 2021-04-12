Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава американской дипломатии Энтони Блинкен обсудили по телефону сообщения о росте военного присутствия России на границе с Украиной, сообщает РИА Новости 12 апреля со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса

В последнее время Соединенные Штаты оказывают мощную информационную поддержку киевскому режиму, спровоцировавшему эскалацию конфликта в Донбассе.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму», — цитирует агентство документ.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

В украинском МИДе рассказали, что заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского.

Указанная статья позволяет Украине проводить консультации с НАТО, если Киев видит прямую угрозу своей территориальной целостности, независимости или безопасности.