Анастасия Зинченко-Соколюк, которая стала известна в 2020 году как «девушка с собачкой из Уханя», опубликовала снимок с новой прической, на котором она напоминает Аллу Пугачеву в молодости, а также певицу Алину Гросу времен песни про пчёлку

Любовь и политика. «Девочка с собачкой из Уханя» разбила семью украинского топ-чиновника © Instagram, nastyazinchenko

«Встречаю весну по-особенному», — подписала снимок Зинченко.

«Прическа как у Варламова», «Напомнила маленькую Алину Гросу в клипе "Бджілка"», — отреагировали подписчики девушки.

Сама Зинченко пояснила, что равнялась скорее на Аллу Пугачеву в молодости. Когда девушку спросили, «где делают такую красоту», она рассказала, что ее мама — стилист и делает такую укладку.

Анастасия Зинченко стала известной в конце февраля 2020 года. Она отказалась эвакуироваться из города Ухань без своей собачки породы шпиц и записала видеообращение. Ей в Ухань даже позвонил президент Владимир Зеленский и предлагал помощь, но передумал.

В Китае девушка собиралась работать моделью, но ей помешал разбушевавшийся там коронавирус. Помощь в возвращении на родину Зинченко оказал глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк. В итоге Соколюк развелся с супругой после 19 лет брака и женился на Зинченко.