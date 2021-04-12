Девушка выложила фото, на котором она с накрученными мелкими кудряшками и в солнечных очках радуется весеннему теплу. В руках у нее китайский шелковый зонтик, одета она тоже по-восточному — в подобие кимоно.
«Встречаю весну по-особенному», — подписала снимок Зинченко.
«Прическа как у Варламова», «Напомнила маленькую Алину Гросу в клипе "Бджілка"», — отреагировали подписчики девушки.
Сама Зинченко пояснила, что равнялась скорее на Аллу Пугачеву в молодости. Когда девушку спросили, «где делают такую красоту», она рассказала, что ее мама — стилист и делает такую укладку.
Анастасия Зинченко стала известной в конце февраля 2020 года. Она отказалась эвакуироваться из города Ухань без своей собачки породы шпиц и записала видеообращение. Ей в Ухань даже позвонил президент Владимир Зеленский и предлагал помощь, но передумал.
В Китае девушка собиралась работать моделью, но ей помешал разбушевавшийся там коронавирус. Помощь в возвращении на родину Зинченко оказал глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк. В итоге Соколюк развелся с супругой после 19 лет брака и женился на Зинченко.