«…и все-таки весне БЫТЬ!» — подписал Тарзан снимок.
На фото он за рулем авто, в комбинезоне цвета хаки, горнолыжных очках и шапочке. На подбородке Тарзана болтается спущенная маска. Комбинезон расстегнут на груди, и видно, что под ним ничего нет.
«Вы в одежде, невероятно, а где трусики-бикини?», «Хоть одет. Редкий случай», «Классный мужик, что б там ни говорили», «Ооо, вижу, приобрёл комбез», «Ко дню космонавтики готов», «Ну чисто бабушка. А весне быть, конечно», — отреагировали подписчики стриптизера.
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