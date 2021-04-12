Муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) 11 апреля поделился с подписчиками в Instagram новым снимком, это редкий случай, когда мускулистый атлет хвастается одеждой, а не голым торсом

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