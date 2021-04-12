Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook 12 апреля

Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первый полет в космос был бы невозможен без Украины.

«Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик», — подчеркнула Захарова.

Любимое блюдо Гагарина. Что объединяет белорусов и первого космонавта © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года.

60 лет назад в этот день первый в мире полет человека в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин на корабле «Восток».