«Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить" "ножку" блендера», — рассказали спасатели.
В итоге пальцы сохранить получилось, только на одном остался порез от ножей блендера. Со стороны спасателей КАРС также была оказана первая медицинская помощь пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в разных районах Киева были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние киевлянки пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.