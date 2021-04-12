В Киеве женщина едва не осталась без пальцев, засунув их в насадку ручного блендера. Об этом в Facebook сообщила «Киевская служба спасения» (КАРС)

«Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распилить" "ножку" блендера», — рассказали спасатели.

Украинские пенсионеры. Между нищенством и самоубийством © Украина.ру/Стрингер

Ранее сообщалось, что в разных районах Киева были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние киевлянки пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.