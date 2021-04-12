В ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару турецким властям были предложены около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщил интернет-портал Mind.ua со ссылкой на одного из ветеранов предприятия, входившего ранее в топ-менеджмент и пожелавшего не раскрывать свое имя

По словам источника издания, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.

«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», — сказал источник.

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

При этом спрос на турецкие беспилотники, в частности, модели Bayraktar, сейчас большой, его готовы купить и применить многие страны, где с той или иной интенсивностью идут военные конфликты, подчеркнул источник.

Об интересе Турции к заводу «Мотор Сич» сообщалось в октябре 2020 года. Издание Times Of Middle East сообщало о переговорах вице-премьера Владимира Уруского с турецкой стороной о предложении "двух четвертей" акций предприятия турецким инвесторам.