По словам источника издания, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.
«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», — сказал источник.
Он пояснил, что построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество таких машин, да и конкуренция в этом сегменте большая.
При этом спрос на турецкие беспилотники, в частности, модели Bayraktar, сейчас большой, его готовы купить и применить многие страны, где с той или иной интенсивностью идут военные конфликты, подчеркнул источник.
Об интересе Турции к заводу «Мотор Сич» сообщалось в октябре 2020 года. Издание Times Of Middle East сообщало о переговорах вице-премьера Владимира Уруского с турецкой стороной о предложении "двух четвертей" акций предприятия турецким инвесторам.