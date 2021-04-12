Двукратный чемпион Европы, украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой скандальный пост в Instagram после победы на турнире в Москве. Его слова 12 апреля приводит Tribuna.com

В прошедшие выходные в Москве завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Уроженец Херсонской области Чумак после своей победы выложил у себя в Instagram коллаж разрушенной Красной площади с цитатой из песни группы «Ленинград», в которой есть слова «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком».

По словам Чумака, он не призывал кого-то к действиям и сжиганию российской столицы, а лишь занимался «троллингом». «Что-то оборвалось в мозгах»: депутат Госдумы ответил скандальному украинскому штангисту © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Это просто был троллинг Кремля для украинцев. Кто-то понимает в чем дело, кто-то — нет. Мне отношение россиян не особо интересно», — рассказал спортсмен.

Ранее с критикой украинского штангиста выступил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев, который заявил, что от поднятия тяжестей у Чумака что-то «оборвалось в мозгах».

Всего на чемпионате Европы в Москве украинские штангисты завоевали четыре золота и по одной серебряной и бронзовой награде, выиграв общекомандный зачет. Две медали высшей пробы на счету у Чумака, который оказался сильнее всех в толчке (229 кг) и по сумме двоеборья (407 кг) в категории до 109 кг.