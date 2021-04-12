Украинский артист Андрей Данилко порой делает перерывы в творческой деятельности, что вызвано в том числе серьезными проблемами со здоровьем, заявил 12 апреля в интервью в передаче «Звездный путь» продюсер артиста Юрий Никитин

«Веруня, жги»: Данилко показал первое цветное фото Сердючки © РИА Новости, Максим Ли | Перейти в фотобанк Верки Сердючки — любимого поклонниками персонажа проводницы, мастерски воплощенного Данилко.

Никитин заверил, что артист вскоре представит новый трек и видео.

Однако Данилко не всегда находится в одинаково хорошей творческой форме, отметил Никитин.

Артист борется с серьезными психологическими проблемами. В этом ему помогают специалисты с Украины и стран Европы, заявил продюсер Данилко.

«По сравнению с теми депрессиями, которые у него были в 2007 году, он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить, генерить, ничего не мог делать, выступать, ничего. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться», — рассказал Никитин.

Ранее поклонники забеспокоились из-за возможных проблем Данилко со зрением. На одном из выпусков шоу «Маска» артисту приходилось подносить очень близко к лицу телефон, чтобы найти страницу в соцсети.