Внеочередное заседание комиссии «Украина - НАТО», инициированное украинской стороной, пройдет в Брюсселе 13 апреля, говорится в сообщении МИД Украины

Как уточняется, мероприятие посетит министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Украинская сторона недовольна тем, что РФ отказывается объяснять Киеву скопление войск на границе.

«13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии "Украина-НАТО"», — рассказали в украинском МИДе.

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Йенса Столтенберга.

В украинском ведомстве уточнили, что заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского.

Указанная статья позволяет Украине проводить консультации с НАТО, если Киев видит прямую угрозу своей территориальной целостности, независимости или безопасности.