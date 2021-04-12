Мероприятие под названием «Защити Украину» прошло в субботу, 10 апреля. Оно было ориентировано как на тех, кто уже успел поучаствовать в боевых действиях в Донбассе, так и на тех, кто только готовится взять в руки оружие и отправиться воевать на восток страны.
На кадрах видно, как перед несколькими сотнями националистов, одетых в камуфляж, с оружием в руках, выступает Билецкий. Затем собравшиеся под руководством инструкторов демонстрируют элементы боевой подготовки. Примечательно, что перед собравшимися также выступил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны действующий генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.
Также отмечается, что подобные тренировочные сборы неонацисты планируют распространить на все регионы Украины.
Обострение в Донбассе наблюдается весь последний месяц. Стороны конфликта обвиняют друг друга в подготовке наступательных действий. При этом ДНР и ЛНР заявляют о прицельных обстрелах гражданских объектов на своей территории со стороны Украины. Одной из жертв подобных атак стал 5-летний ребенок, который был убит в результате подрыва взрывного устройства, сброшенного с беспилотника. Факт гибели ребенка был подтвержден представителями ОБСЕ, которые, однако, не смогли определить тип взрывного устройства.
Ранее представители ополчения заявляли, что на линию разграничения прибыли радикалы, представляющие «Правый сектор»*. Кроме того, несколько дней назад Народная милиция ДНР предоставила видеокадры, на которых был виден флаг нацистской Германии, развернутый на позициях ВСУ.
*Деятельность организации запрещена в РФ.