Лавров отметил, что проходы американских кораблей в Черное море происходят регулярно.
«Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна», — подчеркнул Лавров.
Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории», до сих пор остается без ответа, подчеркнул Лавров.