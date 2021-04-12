Войска Соединенных Штатов ведут подозрительно активную деятельность неподалеку от границ Украины, хотя это весьма далеко от территории США, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 12 апреля

Лаврова накажут, Порошенко отрубят руки. Как шутят президенты © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна», — подчеркнул Лавров.

Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории», до сих пор остается без ответа, подчеркнул Лавров.