Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала на днях в Instagram провокационное фото и рассказала, что ждет третьего ребенка

На снимке Приходько предстает в трусиках и косухе на голое тело. Кроме того, певица показывает неприличный жест.

«Я не торговала беременностью. Это слишком личное… Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более, когда он был ещё только у меня под сердцем», — написала Приходько.

Анастасия Приходько обвинила Иосифа Пригожина в расизме © Депо Украина

Ранее Приходько заподозрили в беременности во время участия в шоу «Маска». Ведущие интересовались, «есть ли в ракете пилот», но певица держала интригу.

Анастасия Приходько родилась в Киеве в семье русского шахтера и украинской журналистки. В 2007 году победила в российском телепроекте «Фабрика звёзд -7», затем сотрудничала с продюсером Константином Меладзе. В 2009 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества. В 2021 году она вернулась на эстраду на Украине.