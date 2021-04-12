Киев ведет войну против собственного народа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости 12 апреля

По словам министра, в 2014 году власть в Киеве под воздействием «поощрений» после госпереворота совершила агрессию против собственного народа.

«Поэтому, когда сейчас представители администрации [Владимира] Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — сказал Лавров на пресс-конференции, состоявшейся в ходе рабочей поездки в Египет.

«Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования», — добавил Лавров.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.