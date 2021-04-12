Украинские власти не извлекли уроков из событий 2014 года, что может плохо кончиться, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 12 апреля

Невыполнение киевским режимом минских договоренностей поддерживается международными партнерами, добавил Лавров

«Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — цитирует агентство Лаврова.

Лаврова накажут, Порошенко отрубят руки. Как шутят президенты © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники Bayraktar, которые успешно использовал Азербайджан в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе, подтвердила закупку Киевом ее продукции.