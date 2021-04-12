Невыполнение киевским режимом минских договоренностей поддерживается международными партнерами, добавил Лавров
«Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», — цитирует агентство Лаврова.
Он также рассказал, что Россия призвала Турцию и другие страны воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей.
Ранее турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники Bayraktar, которые успешно использовал Азербайджан в ходе недавнего обострения в Нагорном Карабахе, подтвердила закупку Киевом ее продукции.