Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили заявил 12 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что готов лично защищать Украину от России

Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал лично с оружием в руках защищать свой дом в случае вторжения российских войск. Похожее заявление также сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у которого якобы уже готовы и начищены «десяток стволов» для ведения партизанской войны.

«Я лично, будучи одесситом, буду защищать Одессу до конца, и очень много моих друзей в Одессе так же настроены», — сказал Саакашвили.

Саакашвили похвастался победой над украинскими политиками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Саакашвили был губернатором Одесской области в 2016-2016 гг. В настоящий момент он возглавляет украинский Национальный совет реформ.

Эскалация в Донбассе началась в феврале этого года. По данным народных республик Донецка и Луганска, Киев стягивает войска к линии разграничения и планирует наступление на неподконтрольные территории.