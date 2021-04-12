Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал лично с оружием в руках защищать свой дом в случае вторжения российских войск. Похожее заявление также сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у которого якобы уже готовы и начищены «десяток стволов» для ведения партизанской войны.
«Я лично, будучи одесситом, буду защищать Одессу до конца, и очень много моих друзей в Одессе так же настроены», — сказал Саакашвили.
На уточняющий вопрос ведущих, готов ли бывший глава Грузии стрелять в украинцев, которыми официальный Киев продолжает считать жителей ДНР и ЛНР, он ответил, что если «Путин придет в мой дом», то он найдет способ, как защититься.
Саакашвили был губернатором Одесской области в 2016-2016 гг. В настоящий момент он возглавляет украинский Национальный совет реформ.
Эскалация в Донбассе началась в феврале этого года. По данным народных республик Донецка и Луганска, Киев стягивает войска к линии разграничения и планирует наступление на неподконтрольные территории.