«В 20.10 @ntvru шоу "Маска". ПРОДОЛЖАЕМ УДИВЛЯТЬСЯ», — анонсировала новый выпуск шоу Валерия.
На снимке Киркоров дружески положил руку на бедро Тодоренко по соседству, а она облокотилась на него.
«Регина ведёт себя неприятно, слово не даст никому сказать», «Голую Регину уберите, противно как она себя ведёт», «Тодоренко — гнать в шею. Ее дома ребёнок ждёт и муж, а она позволяет себя за ляжки трогать. Она так и лезет на Киркорова», — написали в комментариях пользователи соцсети.
Некоторые высказали претензии и к Киркорову. «Филипп совсем омасонился, уже даже не скрывает этого, ужасно, что когда-то любимый артист, наш артист, продался дьяволу», «Мне тоже Филипп не очень приятен, что-то много в его поведении, голосе фальши, наигранности… К большому сожалению», — отметили поклонники певца.
Неизвестно, что именно подразумевают комментаторы под «масонством» Киркорова. Возможно, они имеют в виду непривычно лаконичные черно-белые наряды артиста в последнее время и аксессуары в духе киберпанка.