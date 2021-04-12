На ведущую Регину Тодоренко в соцсети Instagram накинулись хейтеры, которым не нравится ее участие в жюри российского шоу «Маска», масла в огонь подлил снимок, на котором певец Филипп Киркоров положил руку ей на бедро. Фото 11 апреля опубликовала певица Валерия в Instagram

«В 20.10 @ntvru шоу "Маска". ПРОДОЛЖАЕМ УДИВЛЯТЬСЯ», — анонсировала новый выпуск шоу Валерия.

На снимке Киркоров дружески положил руку на бедро Тодоренко по соседству, а она облокотилась на него.

«Будто с трассы»: Тодоренко возмутила сеть развязным поведением © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Некоторые высказали претензии и к Киркорову. «Филипп совсем омасонился, уже даже не скрывает этого, ужасно, что когда-то любимый артист, наш артист, продался дьяволу», «Мне тоже Филипп не очень приятен, что-то много в его поведении, голосе фальши, наигранности… К большому сожалению», — отметили поклонники певца.

Неизвестно, что именно подразумевают комментаторы под «масонством» Киркорова. Возможно, они имеют в виду непривычно лаконичные черно-белые наряды артиста в последнее время и аксессуары в духе киберпанка.