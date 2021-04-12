Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Донбассе и надеется, что удастся избежать эскалации конфликта на востоке Украины, сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано 12 апреля. Его слова приводит РИА Новости

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире издания Украина.ру рассказал, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.

«Надеемся, что не будет эскалации и конфликта. Это неприемлемо. Контакты продолжаются, усилия на дипломатическом уровне, чтобы не допустить этого», — цитирует агентство заявление Стано.

Табуированное перемирие. Почему Киев молчит о том, за что его похвалил Донбасс? © REUTERS, Oleksandr Klymenko

Страны ЕС выражают обеспокоенность деградацией ситуации в сфере безопасности в Донбассе, больше всего их беспокоит передвижение российских сил рядом с украинской границей и в Крыму, уточнил Стано.

Он также подтвердил позицию ЕС о необходимости выполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.