Персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии, так как во времена существования их прототипов не было ни России, ни Украины. Об этом заявил профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова доктор исторических наук Антон Горский, его слова привел РБК 11 апреля

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» вышел сюжет, в котором утверждалось, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были украинскими фольклорными персонажами, а Россия «украла» украинские предания.

Вопрос любви. О каких важных соседях предков славян рассказывает книга с непростой историей © commons.wikimedia.org,

Как утверждает доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда, основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Эти данные были собраны в конце XIX века в качестве устного народного творчества. Он отметил, что украинское народное творчество былинных персонажей «не запомнило».