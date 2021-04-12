Ранее в эфире телеканала «Украина 24» вышел сюжет, в котором утверждалось, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович были украинскими фольклорными персонажами, а Россия «украла» украинские предания.
По словам Горского, когда речь идет о фольклорных персонажах, не стоит их «приурочивать» к современным реалиям. Во времена, описываемые в былинах, отметил эксперт, не было ни России, ни Украины.
Как утверждает доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда, основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Эти данные были собраны в конце XIX века в качестве устного народного творчества. Он отметил, что украинское народное творчество былинных персонажей «не запомнило».