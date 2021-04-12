Вопрос проведения выборов по украинским законам в ДНР и ЛНР киевские власти могут вынести на всеукраинский референдум, сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время совета парламента 12 апреля

Киевский режим отказывается выполнять подписанные им Минские соглашения, согласно которым украинские власти получат контроль над границей с Россией в Донбассе только после того, как в ДНР и ЛНР будут проведены выборы по украинским законам.

По словам Стефанчука, один из вопросов всеукраинского референдума будет таким: «…соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей?»

Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский? © AP, Efrem Lukatsky

Вице-спикер Верховной Рады допустил, что на референдум могут вынести вопросы вступления страны в ЕС и НАТО.

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».