Киевский режим отказывается выполнять подписанные им Минские соглашения, согласно которым украинские власти получат контроль над границей с Россией в Донбассе только после того, как в ДНР и ЛНР будут проведены выборы по украинским законам.
По словам Стефанчука, один из вопросов всеукраинского референдума будет таким: «…соглашаемся ли мы, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться после возвращения полного контроля над границей?»
Также Стефанчук отметил, что важно определиться с тем, когда будут проводиться всеукраинские выборы: до восстановления «контроля» над восточной границей или после.
Вице-спикер Верховной Рады допустил, что на референдум могут вынести вопросы вступления страны в ЕС и НАТО.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик и заявлять о «российской агрессии».