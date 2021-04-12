Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета парламента 12 апреля раскритиковал идею Министерства цифровой трансформации о разработке приложения для онлайн-голосования в Раде

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

«Может, стоит сконцентрировать внимание на каком-то приложении, которое помогло бы людям зарабатывать больше и жить лучше?» — отметил он.

Также Разумков рассказал, что для продолжения пленарных заседаний в Раде помещения ВР будут кварцевать, для чего будет увеличена продолжительность перерыва до одного часа.