По мнению Разумкова, «выглядит странно, когда все вынуждены, особенно в Киеве, с серьезными проблемами ездить на работу, а мы как власть будем для себя разрабатывать приложения, чтобы сделать свою жизнь более удобной и работать из дома на диване».
«Может, стоит сконцентрировать внимание на каком-то приложении, которое помогло бы людям зарабатывать больше и жить лучше?» — отметил он.
Также Разумков рассказал, что для продолжения пленарных заседаний в Раде помещения ВР будут кварцевать, для чего будет увеличена продолжительность перерыва до одного часа.