Организаторы «Славянского базара» сделают все, чтобы он состоялся, несмотря на скандалы вокруг отказа от участия в фестивале ряда звезд и ведущих. Об этом в интервью tut.by на днях сказал директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий

«По фестивалю решили ударить. "Славянский базар" — сейчас яркая точка на карте, и кто-то хочет эту точку затереть. Мне кажется, это неправильно. Может быть, нам в Беларуси отменить сейчас все концерты и сидеть в глобальной грусти? И ждать, когда закончатся все кризисы — пандемический и другие?» — сказал Лапицкий.

Директор фестиваля отметил, что проведение «Славянского базара» не только дарит зрителям праздник и сплачивает народы из соседних стран. Кроме того, он способствует развитию инфраструктуры Витебска и пополнению бюджета города.

Следите за «Базаром»: почему украинцы против фестиваля в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Директор «Славянского базара» сказал, что не обвиняет отказавшихся от фестиваля в обмане и предательстве, поскольку понимает, что артисты живут эмоциями и были вынуждены принять решение под воздействием «хейта в интернете». Он пообещал приложить все усилия, чтобы фестиваль в Витебске состоялся.

Ранее от участия в фестивале отказались украинская певица Maruv и российский комик Михаил Галустян. Кроме того, открестились от ведения «Славянского базара» украинские ведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский, а Оксана Антонюк заявила, что не уверена, приедет ли в Витебск.

«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В рамках фестиваля пройдет и концерт «Шансон-ТВ. Все звезды». Билеты уже продаются, мероприятия запланированы на 14-19 июля.

Планируется, что на юбилейный, 30-й, «Базар» в этом году приедут такие исполнители, как Тамара Гвердцители, Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.