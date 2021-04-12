Ранее представитель Зеленского Юлия Мендель заявляла, что украинский президент запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию ситуации в Донбассе.
«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», — сообщил Песков.
В последние месяцы были зафиксированы многочисленные случаи нарушения договоренностей о прекращении огня. ДНР и ЛНР обвиняют Украину в намеренной эскалации напряженности и подготовке силовой операции против народных республик.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более 13 тысяч человек.