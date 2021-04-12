За последние дни в Кремль не поступало ни одного запроса от президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Ранее представитель Зеленского Юлия Мендель заявляла, что украинский президент запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию ситуации в Донбассе.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», — сообщил Песков.

К войне в Донбассе все готовы. Но войны не будет © REUTERS, Alexander Ermochenko

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта за это время стали более 13 тысяч человек.