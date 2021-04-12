Американская стримерша Шона Бейкер раскритиковала украинскую компанию Game-Labs за то, что она не пригласила ни одного эксперта из коренных американцев, который мог бы их консультировать в процессе создания игры.
«Вместо этого они решили присвоить нашу культуру и говорят, что это нормально, ведь они "исследовали нас», — написала она в своем Twitter.
В качестве подтверждения своих слов Бейкер привела скриншоты переписки с компанией-разработчиком, где представители Game-Labs признаются, что в их команде нет коренных американцев.
Девушка обратилась к администрации Steam с жалобой на то, что украинская компания занимается культурной апроприацией и зарабатывает на этом. В Steam на это пока никак не отреагировали, но Бейкер уже поддержали многие другие геймеры. Некоторое даже предложили разработчикам уничтожить игру и выплатить компенсацию коренным народам Америки.
Сейчас у стелс-экшена This Land Is My Land, повествующего о противостоянии вождя индейского племени и поселенцев, 77% положительных отзывов в Steam, игра находится в режиме раннего доступа. Разработчики заявление стримерши пока никак не прокомментировали.