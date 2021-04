Украинских разработчиков игры об индейцах This Land Is My Land обвинили в культурной апроприации (заимствование или использование элементов чужой культуры). Об этом 12 апреля сообщает агентство УНИАН

Американская стримерша Шона Бейкер раскритиковала украинскую компанию Game-Labs за то, что она не пригласила ни одного эксперта из коренных американцев, который мог бы их консультировать в процессе создания игры. «Вместо этого они решили присвоить нашу культуру и говорят, что это нормально, ведь они "исследовали нас», — написала она в своем Twitter. В качестве подтверждения своих слов Бейкер привела скриншоты переписки с компанией-разработчиком, где представители Game-Labs признаются, что в их команде нет коренных американцев. США хотят решить проблемы Украины с помощью видеоигр © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Сейчас у стелс-экшена This Land Is My Land, повествующего о противостоянии вождя индейского племени и поселенцев, 77% положительных отзывов в Steam, игра находится в режиме раннего доступа. Разработчики заявление стримерши пока никак не прокомментировали.