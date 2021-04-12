В Днепре организаторы отменили запланированное на 14 мая выступление российского стендапера Ивана Абрамова, продажа билетов на концерты артиста в Киеве, Харькове и Одессе приостановлена. Об этом сообщил на днях сайт 056.ua

Иван Абрамов известен как кавээнщик (играл в команде МГИМО «Парапапарам»), музыкант и участник шоу Stand Up.

Ранее сотрудники так называемого представительства президента Украины в Крыму и Севастополе обратились в Госпогранслужбу и СБУ с просьбой обратить внимание на то, что артист посещал Крым в 2019 году.

Решения СБУ о запрете на въезд Абрамова на Украину пока нет, однако имя комика уже убрали из афиши на сайтах компаний по продаже билетов.

В частности, в Днепре появились сведения об отмене концерта российского артиста. Ранее местные националистические активисты добились отмены концерта с песнями из российского фильма «Брат-2».

«Палец отрежем»: в Киеве радикалы атаковали музыканта за песню Моргенштерна © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Украину также планирует посетить с концертами российский музыкант Моргенштерн. Однако неизвестно, допустит ли его в страну СБУ. Концерты Моргенштерна запланированы на июнь.