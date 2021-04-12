Певица Наташа Королева продемонстрировала перемены во внешности, которые часто появляются у звезд после посещения салона красоты. Видео появилось на днях в Instagram Королевой

В видео Наташа Королева показала, как позирует у зеркала, радуясь увеличенным губам, имплантам в скулах и бровям, уехавшим высоко на лоб.

«Вот это губки, вот это щечки! Лена, ты богиня, золотые руки! Вот это я сходила к косметологу! Все на место мне поставили, как надо! Красота — страшная сила!» — приговаривает звезда.

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«Чур вас, чуть со стула не упал!», «Прикол, но удивительно, что девушки в действительности такое с собой творят», «Красотка, что ты с собой сотворила?», «Вам не идут такие большие губы, свои в сто раз красивее!» — написали в комментариях фанаты Королевой.

Также Королева рассказала, что не станет отказываться от «уколов красоты» и со временем обратится за ними к косметологу, когда почувствует в этом необходимость.