Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал чемпионом Европы на турнире, который завершился в прошедшие выходные в Москве. После этого он опубликовал у себя в Instagram провокационный пост про РФ. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, у спортсмена при подъеме тяжелых весов «что-то оборвалось в мозгах». Его слова 11 апреля приводит «РБ Спорт»

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По мнению Свищева, публикация украинского тяжелоатлета — это политический демарш.

«Закончит со спортом — пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?», — задался вопросом парламентарий.

Депутат выразил недоумение поступком Чумака, констатировав, что в «семье не без урода».

«Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? Ты выиграл — молодец. Москва тебя радушно приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на Родине. Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер», — резюмировал Свищев.

Всего на чемпионате Европы в Москве украинские спортсмены завоевали четыре золота и по одной серебряной и бронзовой награде. Это позволило Украине занять первое место в общекомандном зачете.