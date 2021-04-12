Чумак — уроженец Херсонской области, выступает в категории до 109 кг. В Москве он первенствовал дважды: в толчке (229 кг) и по сумме двоеборья (407 кг). Позднее у себя в Instagram он выложил пост, в котором поместил коллаж разрушенной Красной площади с цитатой из песни группы «Ленинград», в которой есть слова «Вчера приснился сон прекрасный — Москва сгорела целиком».
По мнению Свищева, публикация украинского тяжелоатлета — это политический демарш.
«Закончит со спортом — пусть идет депутатом украинской Рады. Сейчас он должен выступать на благо своей семьи и своей страны, но не заниматься политикой. Он что, призывает к терроризму?! Чтобы кто-то сжег Москву?», — задался вопросом парламентарий.
Депутат выразил недоумение поступком Чумака, констатировав, что в «семье не без урода».
«Мне кажется, что при подъеме тяжелых весов у него что-то оборвалось в мозгах. Пусть займется своим личным здоровьем. Мы поздравляем его с победой, но пусть не лезет в политику. Тем более что сейчас все прекрасно знают об обострении отношений. Ему это зачем? Если ты ненавидишь Россию, зачем ты сюда приехал? Ты выиграл — молодец. Москва тебя радушно приняла. Никто не оскорблял его национальное достоинство, его флаг, его страну. Ни одного слова! И ты ведешь себя по-хамски, чтобы стать национальным героем у себя на Родине. Его до этого никто не знал и знать не хотел. На Олимпиаде ему ничего не светит. Зато стал борцом за справедливость на национальный манер», — резюмировал Свищев.
Всего на чемпионате Европы в Москве украинские спортсмены завоевали четыре золота и по одной серебряной и бронзовой награде. Это позволило Украине занять первое место в общекомандном зачете.