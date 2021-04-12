Шмыгаль, со ссылкой на исследование центра «Новая Европа», заявил, что Украина уже ввела 292 стандарта и руководящих документа НАТО или 19 процентов сделок по стандартизации. Треть из них, отметил он, были приняты за последние полтора года.
«Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины», — пишет премьер.
Стоит отметить, что позиция Вашингтона по поводу вступления Украины в НАТО пока неизвестна.
В Кремле предупреждают, что вступление Украины в Североатлантический альянс может лишь усугубить вооруженный конфликт в Донбассе.