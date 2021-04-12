Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил успехи страны на пути к вступлению в НАТО. Об этом он 11 апреля написал на своей странице в Facebook

Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке Украины», — пишет премьер.

Стоит отметить, что позиция Вашингтона по поводу вступления Украины в НАТО пока неизвестна.

В Кремле предупреждают, что вступление Украины в Североатлантический альянс может лишь усугубить вооруженный конфликт в Донбассе.