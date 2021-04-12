Общее число случаев заражения с начала пандемии на Украине возросло до 1 млн 861 105.
Выздоровели за последние сутки 5 355 человек, 287 скончались.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, в Киеве (537) и Киевской области (477)», — пишет Степанов.
Он также отметил, что среди новых зараженных 355 детей и 119 медработников.
Вакцинация от COVID-19 началась на Украине только в конце февраля. Первой дозой вакцинировали около 380 тысяч украинцев (при населении почти 44 млн). Вторую дозу пока получило очень мало граждан. За последние сутки в стране вакцинировались 1216 человек.